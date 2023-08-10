Hary Tanoe Hadiri Peluncuran Buku Tetralogi Transformasi AHY

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri acara peluncuran buku AHY. (MPI/Irfan Maulana)

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo menghadiri peluncuran buku Tetralogi Transformasi AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/20223).

Hary Tanoe datang ke acara buku Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut sekitar pukul 18.58 WIB. Ia pun langsung disambut AHY.

Hary Tanoe datang mengenakan batik berwarna hijau emas. Hary Tanoe juga melambaikan tangan ke arah awak media dan melemparkan senyum.

Keduanya sempat berbincang tipis dan berjabat tangan di depan lobi Djakarta Theater. Selain Hary Tanoe, tampak elite politik lainnya menghadiri acara yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-45 AHY tersebut.

Tokoh itu di antaranya Ketua PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani yang datang sekitar pukul 18.24 WIB. Ketiganya pun tampak harmonis.