KPK Sebut Buron Paulus Tannos Ganti Identitas dan Punya Paspor di Wilayah Afrika Selatan

KPK ungkap buron Paulus Tannos ganti identitas dan punya paspor di wilayah Afrika Selatan. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos sudah berganti identitas. Bahkan, dari fakta yang ditemukan KPK, Paulus Tannos sudah memiliki paspor di negara lain di wilayah Afrika Selatan.

"Paulus Tannos sebagaimana yang sudah kami sampaikan, bahkan KPK sudah menemukannya kan di luar negeri, kami tidak perlu menyebutkan negaranya, dan kemudian ternyata yang bersangkutan sudah berganti identitasnya dan paspor negara lain di wilayah Afrika Selatan," kata Ali di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).

KPK memastikan masih terus melakukan perburuan terhadap para buronan kasus korupsi. Sejauh ini, ada tiga orang buronan yang masih diburu KPK. Ketiga buronan tersebut yakni, Harun Masiku, Paulus Tannos, dan Kirana Kotama. Namun, KPK enggan membeberkan teknis perburuan terhadap ketiga buronan tersebut

"Oleh karena itu tentu teknis-teknis semacam ini sebelumnya kami tidak pernah publikasikan karena secara teknis, ketika mencari DPO tidak perlu kami publikasikan, jadi, secara teknis ketika mencari tidak akan pernah juga kami publikasikan," beber Ali.

"Itu yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya, tapi, yang pasti ada tiga DPO yang jadi kewajiban KPK saat ini untuk terus mencari dan menemukannya," sambungnya.

Teranyar, KPK telah mengajukan kembali red notice untuk Paulus Tannos. KPK mengajukan red notice untuk identitas terbaru Paulus Tannos dengan nama Thian Po Tjin. Sebab, Paulus Tannos telah mengubah kewarganegaraannya.

"KPK sudah ajukan kembali red notice dengan nama baru dimaksud," kata Ali, Selasa, 8 Agustus 2023.