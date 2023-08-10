Buntut Dugaan Penghinaan Jokowi, 10 Ribu Massa Bakal Demo Tangkap Rocky Gerung

JAKARTA - Organisasi Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 akan menggelar aksi 'Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung' dengan mengerahkan sebanyak 10 ribu massa pada pertengahan Agustus 2023 mendatang.

Ketua Barikade 98 Benny Ramdhany yang merupakan salah satu organisasi relawan Jokowi mengatakan gerakan nasional ini didukung oleh 62 yang terdiri dari organ pendukung Presiden Jokowi dan perkumpulan masyarakat.

Hal ini sebagai tindak lanjut atas pernyataan Pengamat politik Rocky Gerung yang diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua organ relawan mendesak agar perlu ada tindakan tegas terhadap orang-orang yang berusaha menebar kebencian dan fitnah apalagi terhadap Presiden Joko Widodo," kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Benny Ramdhany menduga bahwa ada kekuatan yang ada di belakang Rocky Gerung sehingga ia terus menyerang Presiden Jokowi. Menurut dia, terdapat skenario besar dan Rocky Gerung ini tak berdiri sendiri.

"Ada satu kekuatan asing yang tak Ingin negara kita kuat dan maju. Salah satunya kelompok di masa orde baru yang tersingkir selama Jokowi memimpin," kata Benny.

Kata dia, Rocky seolah tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian dari order kekuatan di belakangnya.

"Mereka memanfaatkan celah untuk menyerang Jokowi karena tau pak Jokowi tak melaporkan mereka. Keonaran dan kegaduhan yang memunculkan reaksi di berbagai daerah padahal berpotensi melaporkan mereka,"ujar kepala BP2MI ini.