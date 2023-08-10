Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buntut Dugaan Penghinaan Jokowi, 10 Ribu Massa Bakal Demo Tangkap Rocky Gerung

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |21:07 WIB
Buntut Dugaan Penghinaan Jokowi, 10 Ribu Massa Bakal Demo Tangkap Rocky Gerung
Rocky Gerung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Organisasi Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 akan menggelar aksi 'Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung' dengan mengerahkan sebanyak 10 ribu massa pada pertengahan Agustus 2023 mendatang.

Ketua Barikade 98 Benny Ramdhany yang merupakan salah satu organisasi relawan Jokowi mengatakan gerakan nasional ini didukung oleh 62 yang terdiri dari organ pendukung Presiden Jokowi dan perkumpulan masyarakat.

Hal ini sebagai tindak lanjut atas pernyataan Pengamat politik Rocky Gerung yang diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua organ relawan mendesak agar perlu ada tindakan tegas terhadap orang-orang yang berusaha menebar kebencian dan fitnah apalagi terhadap Presiden Joko Widodo," kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Benny Ramdhany menduga bahwa ada kekuatan yang ada di belakang Rocky Gerung sehingga ia terus menyerang Presiden Jokowi. Menurut dia, terdapat skenario besar dan Rocky Gerung ini tak berdiri sendiri.

"Ada satu kekuatan asing yang tak Ingin negara kita kuat dan maju. Salah satunya kelompok di masa orde baru yang tersingkir selama Jokowi memimpin," kata Benny.

Kata dia, Rocky seolah tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian dari order kekuatan di belakangnya.

"Mereka memanfaatkan celah untuk menyerang Jokowi karena tau pak Jokowi tak melaporkan mereka. Keonaran dan kegaduhan yang memunculkan reaksi di berbagai daerah padahal berpotensi melaporkan mereka,"ujar kepala BP2MI ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement