HOME NEWS NASIONAL

Massa Buruh Bertahan di Patung Kuda, Pembatas Jalan Kembali Jadi Amukan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |22:22 WIB
Massa Buruh Bertahan di Patung Kuda, Pembatas Jalan Kembali Jadi Amukan
Massa buruh bertahan di Patung Kuda (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ribuan massa dari berbagai aliansi buruh masih bertahan di Patung Kuda, Jakarta Pusat hingga Kamis (10/8/2023) pukul 22.10 WIB. Mereka, bahkan kembali meramaikan aksi unjuk rasa dengan membakar pembatas jalan.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, massa Buruh nampak tengah berkonsolidasi dengan para pemimpin aliansi Buruh.

Mereka nampak membuat lingkaran seraya mempertimbangkan bagaimana nasib mereka.

Di sisi lain, pengunjuk rasa yang masih bertahan justru kembali menghidupkan suasana dengan membakar pembatas jalan.

Alhasil, suasana yang mulanya terlarut dalam malam kini kembali berkobar semangat.

Sebagian dari mereka, justru membuat lingkaran lingkaran kecil dengan duduk di pelataran. Suasana Patung Kuda yang biasanya sepi, kini terus dirundung keramaian.

Halaman:
1 2
      
