Massa Buruh Bertahan di Patung Kuda, Polisi Lantunkan Selawatan

JAKARTA - Massa buruh dari berbagai elemen yang melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, masih bertahan hingga malam ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Bundaran Patung Kuda, Kamis (10/8/2023), massa masih bertahan lokasi tempat aksi unjuk rasa.

Terlihat massa duduk di jalan kawasan patung kuda sambil mendengarkan orasi dari atas mobil komando. Selain itu, terdengar juga polisi melantunkan Selawatan.

Sebelumnya, polisi telah mengimbau agar massa buruh untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, imbauan tersebut sampai saat tidak diindahkan.

Untuk diketahui, Sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.