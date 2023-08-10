Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Buruh Bertahan di Patung Kuda, Polisi Lantunkan Selawatan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |22:31 WIB
Massa Buruh Bertahan di Patung Kuda, Polisi Lantunkan Selawatan
Massa buruh bertahan di Patung Kuda (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Massa buruh dari berbagai elemen yang melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, masih bertahan hingga malam ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Bundaran Patung Kuda, Kamis (10/8/2023), massa masih bertahan lokasi tempat aksi unjuk rasa.

Terlihat massa duduk di jalan kawasan patung kuda sambil mendengarkan orasi dari atas mobil komando. Selain itu, terdengar juga polisi melantunkan Selawatan.

Sebelumnya, polisi telah mengimbau agar massa buruh untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, imbauan tersebut sampai saat tidak diindahkan.

Untuk diketahui, Sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175883/saifullah-F3Mx_large.jpg
Diusulkan Jadi Pahlawan, Gus Ipul: Keberanian Marsinah Mengguncang Nurani Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163310/buruh-LKcU_large.jpg
Jawab Persoalan Buruh, PKS Dorong Lahirnya UU Ketenagakerjaan Berkeadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128312/kspsi-TQP4_large.jpg
Dasco Tak Ingin Indonesia Jadi Pembuangan Produk, KSPSI: Genuine dan Cerdas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080809/aksi_buruh-c6TL_large.jpg
MK Kabulkan Beberapa Tuntutan soal UU Cipta Kerja, Buruh Joget Bersama di Patung Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/338/3080704/presiden_partai_buruh_said_iqbal-vQCI_large.jpg
Buruh Minta MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/337/3029363/demo-di-jakarta-massa-buruh-yakin-permendag-kebijakan-impor-biang-keladi-phk-massal-GuLMfdmgNw.jpg
Demo di Jakarta, Massa Buruh Yakin Permendag Kebijakan Impor Biang Keladi PHK Massal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement