INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Massa Buruh Bertahan hingga Malam Hari, Puluhan Mobil Rantis Brimob Disiagakan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |22:55 WIB
Massa Buruh Bertahan hingga Malam Hari, Puluhan Mobil Rantis Brimob Disiagakan
Mobil rantis disiagakan imbas massa buruh bertahan (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Puluhan Mobil Rantis Brimob disiagakan akibat aksi demo buruh yang belum membubarkan diri hingga malam hari. Mobil tersebut terlihat terparkir di depan Gedung Sarinah dan Gedung Bawaslu Jakarta Pusat.

Pengamatan, MNC Portal Indonesia di lokasi, terdengar suara mesin dari sebagain kendaraan rantis yang terparkir dengan kondisi menyala. Selain mobil, nampak juga puluhan kendaraan motor trail mejeng di kawasan itu.

"Mobil datang itu sekitar pukul 19.45 WIB," ujar salah satu petugas, Kamis (10/8/2023).

Petugas berseragam Brimob dengan dibalutkan rompi masih berjaga menunggu arahan pimpinan. Tameng huru hara bertulikan 'polisi' juga masih ditumpuk di halaman depan gedung sarinah.

Sementara, untuk pantauan arus lalu lintas, Jalan MH Thamrin yang mengarah ke titik aksi masih di tutup oleh petugas. Sebab Massa aksi masih melakukan demonstrasi di patung kuda, Kawasan Monumen Nasional (Monas).

Pengendara dari Jalan KH Wahid Hasyim yang hendak mengarah ke Patung Kuda hanya bisa melintas hingga perempatan Jalan Kebon Sirih. Sedangkan sebaliknya, di Jalan MH Thamrin mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) arus lalu lintas terlihat lancar.

Halaman:
1 2
      
