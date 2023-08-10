Jelang Dini Hari, Massa Buruh Bubarkan Diri dari Patung Kuda

JAKARTA - Massa dari berbagai aliansi buruh membubarkan diri dari Patung Kuda tepat pada Kamis (10/8/2023) pukul 23.42 WIB. Mereka, bubar usai melakukan unjuk rasa sejak pukul 13.00 WIB.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, bubarnya masa buruh nampak diiringi alunan musik kroncong hingga dangdut.

Nampak, salah satu orator di atas mobil komando menggiring sisa massa yang masih bertahan di Patung Kuda, dengan lantang Ia meminta massa kembali ke rumahnya masing-masing.

"Terima kasih pak polisi, semoga kalian semua naik pangkat," ujar salah seorang orator sembari berlalu dari Patung Kuda.

Di sisi lain, kepergian pengunjuk rasa mengundang pasukan oranye ke badan jalan. Dengan sigap, mereka turut membersihkan sampah-sampah yang berserakan.