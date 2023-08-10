Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Dini Hari, Massa Buruh Bubarkan Diri dari Patung Kuda

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |23:52 WIB
Jelang Dini Hari, Massa Buruh Bubarkan Diri dari Patung Kuda
Massa buruh bubarkan diri jelang dini hari (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Massa dari berbagai aliansi buruh membubarkan diri dari Patung Kuda tepat pada Kamis (10/8/2023) pukul 23.42 WIB. Mereka, bubar usai melakukan unjuk rasa sejak pukul 13.00 WIB.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, bubarnya masa buruh nampak diiringi alunan musik kroncong hingga dangdut.

Nampak, salah satu orator di atas mobil komando menggiring sisa massa yang masih bertahan di Patung Kuda, dengan lantang Ia meminta massa kembali ke rumahnya masing-masing.

"Terima kasih pak polisi, semoga kalian semua naik pangkat," ujar salah seorang orator sembari berlalu dari Patung Kuda.

Di sisi lain, kepergian pengunjuk rasa mengundang pasukan oranye ke badan jalan. Dengan sigap, mereka turut membersihkan sampah-sampah yang berserakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175883/saifullah-F3Mx_large.jpg
Diusulkan Jadi Pahlawan, Gus Ipul: Keberanian Marsinah Mengguncang Nurani Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163310/buruh-LKcU_large.jpg
Jawab Persoalan Buruh, PKS Dorong Lahirnya UU Ketenagakerjaan Berkeadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128312/kspsi-TQP4_large.jpg
Dasco Tak Ingin Indonesia Jadi Pembuangan Produk, KSPSI: Genuine dan Cerdas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080809/aksi_buruh-c6TL_large.jpg
MK Kabulkan Beberapa Tuntutan soal UU Cipta Kerja, Buruh Joget Bersama di Patung Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/338/3080704/presiden_partai_buruh_said_iqbal-vQCI_large.jpg
Buruh Minta MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/337/3029363/demo-di-jakarta-massa-buruh-yakin-permendag-kebijakan-impor-biang-keladi-phk-massal-GuLMfdmgNw.jpg
Demo di Jakarta, Massa Buruh Yakin Permendag Kebijakan Impor Biang Keladi PHK Massal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement