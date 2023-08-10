Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabel Menjuntai Kembali Telan Korban di Jakbar, Pengendara Sempat Tersungkur

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |02:03 WIB
Kabel Menjuntai Kembali Telan Korban di Jakbar, Pengendara Sempat Tersungkur
Kabel menjuntai di Jakbar (Foto; MPI)
JAKARTA - Kabel menjuntai terjadi di Jalan K.S Tubun RT 1 RW 1, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Dampaknya, satu korban sempat tersungkur jatuh karena kabel tersebut mencekik lehernya.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, tepat pada Rabu (9/8/2023) pukul 23.10 WIB. Terlihat, kabel tersebut menjuntai hingga menyatu dengan aspal jalan.

Sehingga, dengan terpaksa setiap pengendara yang melintas harus menurunkan laju kendaraannya karena harus menggilas kabel listrik tersebut.

Di sisi lain, salah seorang pengendara bernama menjadi korban akibat kabel menjuntai tersebut. Ia, bahkan sempat tercekik hingga tersungkur.

Rommy (54) saksi sekaligus warga sekitar menuturkan, korban bahkan terlihat pasrah tatkala kabel mencekik lehernya.

"Kena nyangkut, sampai (tercekik), ngerem dia pikir kesetrum, jadi dia bengong aja gitu, dia kaget. Dia juga megang nggak berani, kesetrum nggak ya, kesetrum nggak ya, soalnya nempel," imbuhnya.

Menurut Rommy, jatuhnya kabel tersebut dikarenakan adanya truk dengan muatan over kapasitas. Truk tersebut menarik kabel tersebut yang sebelumnya memang telah menjuntai.

