Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Terlindas Truk Trailer di Jalan Cakung Cilincing

JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor (pemotor) tewas terlindas usai gagal menyalip sebuah truk trailer di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa (6/9/2022). Peristiwa inipun terekam kamera CCTV dan viral di Media Sosial.

Berdasarkan rekaman CCTV, kecelakaan ini bermula saat truk trailer yang dalam posisi lampu hijau hendak melintas perempatan lampu merah Cakung Cilincing. Saat sedang melintas, tidak lama muncul sepeda motor dari arah berlawanan memotong jalan.

Melihat kemunculan pengendara sepeda motor tersebut, truk sempat memberi klakson dan mencoba untuk berhenti. Namun karena jarak yang sangat dekat, membuat truk trailer dan motor tersebut terserempet dan terlindas.

Panit Lantas Satuan Wilayah (Satwil) Cilincing, Jakarta Utara, IPDA Ali Akbar mengatakan bahwa kecelakaan ini terjadi pada pagi. Dimana saat itu situasi arus lalu lintas cukup padat diwaktu anak sekolah dan karyawan berangkat.

"Kita sedang mengatur arus lalu lintas di perapatan Kebon Baru, ada salah satu pengendara menyampaikan informasi bahwa ada kelindas kontainer kemudian saya ke TKP dan dapati sudah kondisi gak bisa berbaring atau telentang dalam kondisi terengah-engah dia, " Kata Ali di lokasi, Rabu (9/8/2023).