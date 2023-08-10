Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Sepeda Listrik Dilarang Digunakan di Jalan Raya Kota Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:08 WIB
Catat! Sepeda Listrik Dilarang Digunakan di Jalan Raya Kota Depok
A
A
A

DEPOK - Sepeda listrik atau Selis dilarang digunakan di Jalan Raya atau Jalan Umum Kota Depok, Jawa Barat. Sebab berpotensi menimbulkan dan atau menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto telah memerintahkan anggotanya untuk tidak segan menegur dan menindak pengendara Selis yang membandel.

"Kalau yang sudah pernah saya tegur di Juanda. Terkait sepeda listrik anggota sudah saya kasih tahu bahwa sepeda listrik tidak boleh dikendarai di Jalan Raya/ Jalan Umum," kata Sugianto saat dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023).

"Kami atensi (memberi perhatian khusus) soal ini," imbuhnya.

Sugianto menyebut bahwa larangan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Kendati demikian, Ia menyebut sangat perlu adanya aturan khusus untuk penggunaan Selis.

"Sangat perlu diatur dengan aturan khusus. Sepeda listrik diatur dalam Permenhub Nomor 45 tahun 2020. Pengguna sepeda listrik hanya boleh digunakan di jalan khusus atau tertentu atau di trotoar yang memungkinkan. Tidak boleh dioperasikan di jalan umum," jelasnya.

Lebih lanjut, Sugianto menekankan soal pengguna Selis wajib menggunakan helm dan kecepatan tidak melebihi 20km/jam.

"Pengendara atau pengemudinya minimal sudah berumur 12 tahun dan dalam pengawasan orang tua," tuturnya.

Sebelumnya, penggunaan Sepeda listrik sudah menjamur dikalangan masyarakat, hanya saja banyak dikendarai oleh anak-anak, bahkan digunakan hingga ke jalan raya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181712//pelaku_pembunuhan_pemuda_di_bojonggede-MFBJ_large.jpg
Bunuh Pemuda di Bojonggede, 3 Pelaku Teler Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181382//anggota_brimob_digegerkan_penemuan_mayat_bayi-GH9S_large.jpg
Personel Brimob Digegerkan Penemuan Mayat Bayi saat Kerja Bakti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180871//yadea-Quzo_large.jpg
Luncurkan Sepeda Listrik, Yadea Sasar Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement