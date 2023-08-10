Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka hingga Pukul 14.00 WIB

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:19 WIB
Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka hingga Pukul 14.00 WIB
JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada hari ini, Kamis (10/8/2023).

SIM keliling dibuka untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di DKI Jakarta.

Melansir dari akun Instagram resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:

Jaktim : Mall Grand Cakung

Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata

Jakut: LTC Glodok

