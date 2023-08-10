Kebakaran Hanguskan Rumah Warga di Rawa Sari Jakpus, 8 Unit Damkar dan 32 Personel Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda pemukiman warga di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/8/2023) pagi. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dan 32 personel berjibaku memadamkan api.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat, Asril Rizal mengatakan, lokasi kebakaran terjadi di Jalan Rawa Sari Selatan, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

Asril kemudian mengatakan adapun objek yang terbakar yakni rumah warga. “Objek rumah,” demikian pernyataan command center.

Lebih lanjut, ia menyebutkan saat ini proses pemadaman masih berlangsung dengan menerjunkan 8 unit mobil pemadam dan 32 personil. “Proses pemadaman dimulai pukul 06.49 WIB.,” jelasnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, dilihat dari video yang beredar kobakaran api yang membuat asap berwarna hitam melambung tinggi.