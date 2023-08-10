Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

11 Wanita Diamankan dari Flyover Cibinong, 4 di Antaranya Jajakan Diri Lewat Aplikasi Online

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:31 WIB
11 Wanita Diamankan dari Flyover Cibinong, 4 di Antaranya Jajakan Diri Lewat Aplikasi Online
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Satpol PP mengamankan 11 wanita di bawah Fly Over Cibinong, Kabupaten Bogor. Empat wanita diantaranya adalah pekerja seks komersial (PSK) yang menjajalan diri melalui aplikasi online.

Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Bogor Iman W Budiana mengatakan para wanita itu terjaring razia petugas gabungan sekira pukul 00.30 WIB dini hari tadi. Awalnya, melakukan patroli di wilayah Cileungsi.

"Lokasi pertama di Gang Anggrek dan Gang Cokelat, Kecamatan Cileungsi. Dari hasil penindakan tidak ditemukannya sasaran operasi," kata Iman dalam keterangannya, Kamis (10 /8/2023).

Selanjutnya, petugas menuju Fly Over Cibinong yang dimana ditemukan 11 wanita. Mereka dibawa ke Mako Satpol PP Cibinong dan menjalani assesment oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.

"Hasil assesment Dinsos yang dinyatakan positif PSK online itu 4 orang," jelasnya.

Setelah itu, oleh Dinsos Kabupaten Bogor keempat PSK dibawa ke Panti Rehabilitasi Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan proses pembinaan.

"Langsung dibawa ke panti rehabilitasi yang berada di Cibadak," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cibinong PSK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161432//korban_eksploitasi-kjPx_large.jpg
Miris! Dijanjikan Pekerjaan di Jakarta, Remaja Ini Malah Dijual Jadi LC hingga Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159395//viral-p91h_large.jpg
Terungkap! PSK di IKN Ternyata untuk Layani Kuli Bangunan Hingga ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/340/3153875//psk_online_tewas_mengenaskan_di_kawasan_ikn_pelaku_ditangkap_di_cianjur-PUVF_large.jpg
PSK Online Tewas Mengenaskan di Kawasan IKN, Pelaku Ditangkap di Cianjur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153815//kepala_otorita_ibu_kota_nusantara_basuki_hadimuljono-o45K_large.jpg
Pastikan Sudah Tak Ada PSK di IKN, Basuki Akui Telah Tindak 8 Warung Tempat Prostitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152721//viral-cCxh_large.jpg
Hotman Paris Geram Gadis 15 Tahun Dijual Jadi PSK di Bar Mangga Besar hingga Hamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150094//belasan_perempuan_diduga_psk_online_kocar_kacir_saat_petugas_gerebek_kontrakan-A3Cn_large.jpg
Belasan Perempuan Diduga PSK Online Kocar-kacir saat Petugas Gerebek Kontrakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement