11 Wanita Diamankan dari Flyover Cibinong, 4 di Antaranya Jajakan Diri Lewat Aplikasi Online

BOGOR - Satpol PP mengamankan 11 wanita di bawah Fly Over Cibinong, Kabupaten Bogor. Empat wanita diantaranya adalah pekerja seks komersial (PSK) yang menjajalan diri melalui aplikasi online.

Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Bogor Iman W Budiana mengatakan para wanita itu terjaring razia petugas gabungan sekira pukul 00.30 WIB dini hari tadi. Awalnya, melakukan patroli di wilayah Cileungsi.

"Lokasi pertama di Gang Anggrek dan Gang Cokelat, Kecamatan Cileungsi. Dari hasil penindakan tidak ditemukannya sasaran operasi," kata Iman dalam keterangannya, Kamis (10 /8/2023).

Selanjutnya, petugas menuju Fly Over Cibinong yang dimana ditemukan 11 wanita. Mereka dibawa ke Mako Satpol PP Cibinong dan menjalani assesment oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.

"Hasil assesment Dinsos yang dinyatakan positif PSK online itu 4 orang," jelasnya.

Setelah itu, oleh Dinsos Kabupaten Bogor keempat PSK dibawa ke Panti Rehabilitasi Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan proses pembinaan.

"Langsung dibawa ke panti rehabilitasi yang berada di Cibadak," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)