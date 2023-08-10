Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi! Kabel Optik Jerat Leher Pengendara Motor di Palmerah

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |08:50 WIB
Lagi! Kabel Optik Jerat Leher Pengendara Motor di Palmerah
Kabel optik menjuntai ke bawah dan jerat leher pengendara motor/Foto: Bachtiar Rojab
A
A
A

 

JAKARTA - Tak cukup di tangan Sultan Rif'at Alfatih dan Vidam. Kasus kabel menjuntai kembali terjadi di Jalan KS Tubun, RT 1/RW 1, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu (9/8/2023) pukul 23.00 WIB.

Kali ini, kabel menjuntai tersebut menimpa salah seorang pengendara bernama Akbar . Kejadian tersebut terjadi tatkala Akbar ingin kembali menuju rumahnya pada tengah malam selepas kerja.

 BACA JUGA:

"Pas kabelnya turun putus itu ngelihat, di seberangnya itu listrik nyala terus padam. Nah kirain enggak sampe ujung sini kabelnya, udah turun kabelnya pas lewat ternyata nyangkut di leher," ujar Akbar saat ditemui di lokasi, dikutip Kamis (10/8/2023).

Akbar menambahkan, kabel yang menjuntai tersebut tidak hanya satu. Namun, terdiri dari berbagai lapisan yang semrawut.

 BACA JUGA:

Kendati demikian, kata Akbar, Ia masih bersyukur nyawanya tidak direnggut malam itu juga.

"Karena ini kan dia kabelnya nyatu sama lain jadi banyak kabelnya, jadi ya satu satu gitu turunnya enggak sadar, pas nyangkut baru berhenti, alhamdulillah (masih selamat)," ungkapnya.

Di sisi lain, petugas PLN yang tiba di lokasi mengatakan, kabel tersebut merupakan kabel milik perusahaan Telkom.

Telusuri berita news lainnya
