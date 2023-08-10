Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Cek TKP Hotel Diduga Lokasi Pelecehan Ajang Miss Universe Indonesia

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:25 WIB
Polisi Cek TKP Hotel Diduga Lokasi Pelecehan Ajang Miss Universe Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya turun langsung ke salah satu hotel di Jakarta Pusat yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) dugaan pelecehan seksual sejumlah kontestan ajang Miss Universe Indonesia.

Pelaksanaan pengecekan itu dilakukan pada hari Rabu (9/8/2023) kemarin, di hari yang sama ketika Mellisa juga datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan.

“Dari (pihak) Polda langsung menuju ke tempat lokasi kejadian,” ujar pengacara sejumlah korban dugaan pelecehan, Mellisa Anggraini dikutip, Kamis (10/8/2023).

Kepada wartawan, Mellisa menunjukkan sebuah gambar yang diduga menjadi tempat terjadinya dugaan peristiwa pelecehan dalam proses body checking.

“Jadi ini, body checking-nya di sini, dan ada CCTV kan di belakangnya. Jadi enggak sama sekali, ini enggak bisa dibilang ruangan ya,” kata Mellisa.

“Tidak ada private dan orang-orang lalu lalang tuh keliatan dari dalam, dari luar mungkin keliatan juga di dalam seperti apa,” lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Plh Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Yuliansyah membenarkan pihaknya mendatangi langsung TKP di salah satu hotel di Jakpus.

Halaman:
1 2
      
