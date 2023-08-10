Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kemarau Sebabkan 35.437 Jiwa Warga Bogor Kekurangan Air Bersih

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:46 WIB
Kemarau Sebabkan 35.437 Jiwa Warga Bogor Kekurangan Air Bersih
Ilustrasi/Foto: Istimewa
BOGOR - Jumlah warga Kabupaten Bogor yang terdampak musim kemarau bertambah. Tercatat, sebanyak 35.437 warga yang kekurangan air bersih terhitung sejak periode 29 Juli-8 Agustus 2023.

"Yang terdampak kekurangan air bersih 10.625 KK dengan 35.437 jiwa," kata Plt Kalak BPBD Kabupaten Bogor Asep Sulaeman, Kamis (10/8/2023).

Adapun, dampak kemarau yang terjadi tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor. Yakni Nanggung, Jasinga, Jonggol, Cibungbulang, Cisarua, Rancabungur, Tenjo dan Sukajaya, Babakan Madang, Citeureup dan Leuwisadeng.

"Terbanyak di Jasinga ada 7 desa terdampak," jelasnya.

Karena itu, BPBD Kabupaten Bogor secara bertahap menyalurkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Total, sudah sebanyak 290.000 liter air yang tersalurkan untuk warga terdampak kekeringan.

