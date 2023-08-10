Pemkot Depok Akan Bentuk Satgas Anti-Tawuran Pelajar

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berupaya menekan angka tawuran pelajar dengan membentuk satuan tugas (satgas) anti-tawuran berkolaborasi dengan stakeholder terkait salah satunya pihak kepolisian.

"Kami bicarakan dengan pihak kepolisian yang menangani soal ini. Kami pemerintah bersama forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda akan mendiskusikan soal pembentukan satgas anti-tawuran pelajar," kata Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono kepada wartawan, Kamis (10/8/2023).

Imam juga mengedepankan upaya pendidikan dalam keluarga untuk menekan angka tawuran pelajar yang marak di Kota Belimbing itu.

"Tawuran ini tentu ada pengaruh dari keluarga. Kami di Pemkot Depok berupaya untuk menekankan pentingnya pendidikan dalam keluarga," ujarnya.

Imam juga menegaskan pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik untuk mencegah aksi tawuran di kalangan pelajar.