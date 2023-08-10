Berkas Belum Rampung, Sidang Tuntutan Mario Dandy Ditunda

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas pada Kamis (10/8/2023), dengan agenda pembacaan tuntutan.

Namun, sidang ditunda karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak siap atau belum menyempurnakan berkas tuntutannya.

"Seharusnya kami memang hari ini jadwalnya untuk pembacaan tuntutan. Namun, kami masih ada melakukan penyempurnaan terhadap tuntutan kami, untuk itu kami minta waktu hari Rabu depan," ujar Jaksa di persidangan.

"Intinya saudara belum siap?" tanya Ketua majelis hakim, Alimin Ribut Sujono.

"Hari ini belum siap karena masih ada penyempurnaan," ujar Jaksa.

Menurut Jaksa, mereka masih belum siap untuk membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas pada hari ini. Pasalnya, berkas tuntutan dalam kasus penganiayaan David Ozora masih belum dirampungkan secara sempurna.