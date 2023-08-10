Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangsel Jadi Wilayah dengan Polusi Udara Terburuk, Warga: Jadi Makin Sering Sakit

Nunung Purnomo , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |11:12 WIB
Tangsel Jadi Wilayah dengan Polusi Udara Terburuk, Warga: Jadi Makin Sering Sakit
A
A
A

TANGERANG - Kualitas udara di Tangerang Selatan Banten, kian hari kian memprihatinkan.

Bahkan data dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mencatat dari awal Januari hingga kini tercatat ada 29.600 kasus warga terserang Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA).

Rata-rata polutan udara di Tangerang Selatan berada di pm 2.5 atau naik di urutan pertama sebagai kota paling berpolusi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Dampak dari kualitas udara yang buruk membuat warga mengurangi aktifitas di luar ruang.

Salah seorang warga bernama Indri, mengatakan jika dirinya sangat khawatir akan buruknya kualitas udara di Tangerang Selatan.

