Diduga Korsleting Listrik, Gudang Koper di Bekasi Dilanda Kebakaran

BEKASI - Kebakaran melanda gudang koper yang berada di Jalan Jati Raden RT01/RW06, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik.

Komandan Kompi Pleton B Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Haryanto mengatakan peristiwa kebakaran terjadi pada Senin Rabu (9/8) malam. Saat itu, warga yang melihat api berkobar langsung melapor ke markas komando kebakaran.

“Dugaan sementara api berasal dari terjadinya korsleting listrik,” kata Haryanto, Kamis (10/8/2023).

Petugas damkar langsung menurunkan sebanyak satu unit armada kebakaran ke lokasi kejadian. Tak perlu waktu lama, api akhirnya berhasil dipadamkan.

“Kurang lebih 40 menit sejak dilaporkan terjadi kebakaran, api berhasil dipadamkan,” katanya.