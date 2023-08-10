Kecelakaan Maut Tewaskan Seorang Perawat di Tol Dalam Kota Jakarta

Ilustrasi kecelakaan dua mobil sedan di tol dalam kota Jakarta

JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Tol Dalam Kota Cawang-Grogol arah Timur, tepatnya di KM 8 depan Hotel Mangkukuhur, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (10/8/2023) dinihari.

Diduga karena salah satu mobil berpindah jalur, seorang perempuan tewas di lokasi kejadian. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jhoni Eka Putra mengatakan, insiden kecelakaan tersebut terjadi pada Kamis (10/8/2023) dinihari tadi, sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Tol Dalam Kota Cawang-Grogol KM8.

Terdapat dua kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni sedan Toyota Corolla bernomor polisi A-1357-KL dan sedan Toyota Corolla bernomor polisi F-1049-IW.

"Ada 1 korban meninggal dunia, perempuan berinisial ST HRS, perawat, dua lainnya luka-luka," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023).

Dijelaskan awalnya sedan bernopol A-1357-KL yang dikemudikan HD tengah melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat di Tol Dalam Kota Cawang-Grogol, Setiabudi, Jakarta selatan sambil membawa penumpang, ST HRS yang berprofesi sebagai perawat.

Saat sampai di KM 8, tepat di depan Hotel Mangkuluhur diduga kurang hati-hati sehingga berpindah jalur kearah berlawanan.

"Diduga kurang hati-hati sehingga berpindah jalur ke arah berlawanan yang dari Barat barat menuju arah Timur, kemudian menabrak sedan bernopol F-1049-IW yang dikemudikan TS," tuturnya.