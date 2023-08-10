Pria Meninggal di Halte Transjakarta, Sempat Sempoyongan saat Hendak Ganti Bus

JAKARTA - Seorang pria meninggal dunia di Halte Transjakarta Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Pria tersebut dikabarkan meninggal setelah sempat sempoyongan dan terjatuh ketika ingin berganti bus.

Kapolsek Kemayoran, Kompol Ardiansyah membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi pada Rabu 9 Agustus 2023, malam. Berdasarkan informasi, kata Ardiansyah, kejadian bermula korban turun dari bus Transjakarta.

Kemudian, kata dia, korban ingin melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus lainnya. Korban kemudian dikabarkan sempat sempoyongan lalu terjatuh.

“Informasinya turun dari bus Transjakarta, kemudian mau ganti bus lagi. Kemudian sempoyongan dan terjatuh,” kata Ardiansyah saat dikonfirmasi awak media, Kamis (10/8/2023).

BACA JUGA: Massa Buruh SPSI Sekat Akses Perempatan Cempaka Putih

Ardiansyah mengungkapkan pada saat itu korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah itu, korban dievakuasi ke RSCM oleh petugas Transjakarta.

“Karena ngga sadarkan diri, sama orang Transjakarta dibawa ke RSCM,” ujarnya.