Sekda Depok Pamer Infrastruktur Mulai dari LRT Jabodebek hingga Sejumlah Tol

DEPOK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Supian Suri membanggakan sejumlah infrastruktur yang dimiliki Kota Depok mulai dari Kereta Rel Listrik (KRL), LRT Jabodebek hingga adanya sejumlah tol.

Hal itu dilontarkan dalam sambutan acara Forum Diskusi #PemiluDamai dengan sub tema 'membangun budaya politik santun dan beretika menuju pemilu dan pilkada damai di Depok' di Hotel Bumi Wiyata, Beji, Depok, Jawa Barat pada Kamis (10/8/2023).

"Jadi kita syukuri keberadaan Depok hari ini, karena kalau kita mungkin mengevaluasi keberadaan Depok yang mana kota lain tidak punya seperti di Depok. Kota lain pengen punya kereta, kita dari dulu punya kereta. Kota lain keretanya belom kesampaian kita sudah punya LRT," ucap Supian.

