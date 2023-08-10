Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Pria Mendadak Meninggal di Halte Transjakarta Cempaka Mas, Ini Kata Polisi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:42 WIB
Seorang Pria Mendadak Meninggal di Halte Transjakarta Cempaka Mas, Ini Kata Polisi
Pria tanpa identitas mendadak meninggal di Halte Transjakarta/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Seorang pria ditemukan tewas di Halte Cempaka Mas, Transjakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (9/8/2023) malam. Pria yang belum diketahui identitasnya tersebut tewas saat hendak pindah bus.

Kapolsek Kemayoran, Komisaris Polisi (Kompol) Ardiansyah mengatakan, pria tersebut sempat sempoyongan sebelum dinyatakan meninggal dunia.

 BACA JUGA:

"Informasinya turun dari bus TransJakarta kemudian mau ganti bus lagi. Kemudian sempoyongan dan jatuh," ujar Ardiansyah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/8/2023).

Ardiansyah menambahkan, usai ditemukan tergeletak, pria tanpa identitas itu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Karena enggak sadarkan diri sama orang Transjakarta dibawa ke RSCM," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
