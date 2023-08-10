Seorang Pria Mendadak Meninggal di Halte Transjakarta Cempaka Mas, Ini Kata Polisi

JAKARTA - Seorang pria ditemukan tewas di Halte Cempaka Mas, Transjakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (9/8/2023) malam. Pria yang belum diketahui identitasnya tersebut tewas saat hendak pindah bus.

Kapolsek Kemayoran, Komisaris Polisi (Kompol) Ardiansyah mengatakan, pria tersebut sempat sempoyongan sebelum dinyatakan meninggal dunia.

"Informasinya turun dari bus TransJakarta kemudian mau ganti bus lagi. Kemudian sempoyongan dan jatuh," ujar Ardiansyah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/8/2023).

Ardiansyah menambahkan, usai ditemukan tergeletak, pria tanpa identitas itu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Karena enggak sadarkan diri sama orang Transjakarta dibawa ke RSCM," ungkapnya.