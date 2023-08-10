Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo 10 Agustus di Jakarta, Massa Buruh Penuhi Jalan MH Thamrin

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:06 WIB
Demo 10 Agustus di Jakarta, Massa Buruh Penuhi Jalan MH Thamrin
Massa buruh penuhi jalan MH Thamrin untuk aksi 10 Agustus di Patung Kuda/Foto: Riyan Rizki
JAKARTA - Massa buruh dari berbagai elemen yang akan berunjuk rasa di Patung Kuda berkumpul di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka memblokade jalan hingga bikin lalu lintas tersendat.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, Kamis (10/8/2023) massa awalnya berkumpul di depan kantor ILO. Massa buruh ini diketahui berasal dari gabungan beberapa aliansi buruh se-Indonesia.

Massa aksi yang berada di titik kantor ILO ini juga dijaga oleh pihak kepolisian. Sebab, beberapa massa aksi ada terlihat tumpah ruah di sebagian Jalan MH Thamrin.

Sebagian masa juga terlihat duduk di aspal, tepatnya di perempatan gedung Sarinah. Massa yang memenuhi ruas jalan kemudian melakukan orasi.

Sebagai informasi, Sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.

