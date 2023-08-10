Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Dugaan Motif Kasus Ibu Meninggal dan Ayah Terluka di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |14:42 WIB
Ini Dugaan Motif Kasus Ibu Meninggal dan Ayah Terluka di Depok
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Seorang wanita paruh baya berinisial SW (43) ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah Jalan Bhakti Abri, Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat. Selain itu, suami korban BA (49) dan anaknya RA (23) juga ditemukan dalam kondisi terluka parah di dalam kamar keadaan terkunci.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso menyebut untuk motif masih dalam penyelidikan pihaknya. Dugaan sementara dilatar belakangi permasalahan keluarga.

"Untuk motif kita masih lidik sementara keterangan awal kita bahwa adanya permasalahan keluarga antara anak dengan orang tua. Dari situ dimungkinkan muncul permasalahan tersebut," kata Arief kepada wartawan di lokasi, Kamis (10/8/2023).

Arief menjelaskan, bahwa dalam peristiwa berdarah tersebut tidak hanya seorang wanita tewas melainkan ada juga bapak berinisial BA (49) dan anak berinisial RA (23) yang mengalami luka-luka.

Telusuri berita news lainnya
