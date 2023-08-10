Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Demo Buruh, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Berikut Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:18 WIB
Imbas Demo Buruh, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Berikut Ini
Bus Transjakarta
JAKARTA - PT Transportasi Jakarta melakukan pengalihan sejumlah rute bus akibat adanya penutupan Jalan Medan Merdeka Barat dan MH Thamrin buntut aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen buruh pada Kamis (10/8/2023).

Menurut Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Wibowo, penyesuaian rute ini dilakukan agar tetap memobilitas kegiatan masyarakat yang beraktivitas menggunakan rute-rute terdampak.

"Informasi penyesuaian rute disampaikan secara luas, masif, dan berkala kepada pelanggan untuk bisa mengatur perjalanan dengan Transjakarta” kata Wibowo dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Berikut rute-rute yang dialihkan buntut adanya demo buruh di Jakarta:

1. Blok M – Kota (koridor 1) arah Blok M: 

Halte Kota - Harmoni – lampu merah Harmoni putar balik ke Kemensetneg – Halte Petojo keluar jalur – lampu merah Tarakan belok kiri – Jalan Cideng Timur – Jalan Jati Baru – Hotel Tugu Asri – lampu merah Hotel Tugu Asri – lampu merah Hotel Millenium Lurus - Jalan Kebon Sirih – lampu merah Bank Indonesia belok kanan - Halte Bank Indonesia - Blok M.

Halte yang tidak melayani pelanggan:

- Halte Monas

2. Blok M – Kota (koridor 1) arah Kota: 

Halte Blok M – Sarinah – lampu merah Sarinah keluar jalur – lampu merah Bank Indonesia belok kiri - Jalan Kebon Sirih - Hotel Millenium belok kiri - Jalan Fachrudin - Jati Baru lurus - Jln Cideng Barat – lampu merah Tarakan belok kanan - Halte Petojo – lampu merah Harmoni belok kiri - Harmoni – Kota.

Halte yang tidak melayani pelanggan:

- Halte Monas

- Halte Bank Indonesia.

