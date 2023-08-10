Sahabat Sandi Gandeng Milenial Gelar Bazar Sembako Murah di Cilincing

JAKARTA - Sahabat Sandi Jakarta Utara berkolaborasi dengan Fafi Peduli menggelar bazar sembako murah, di Jalan Rorotan 2, Cilincing, Jakarta Utara.

Ribuan sembako murah dengan harga Rp 5.000 disebarkan di wilayah Cilincing. Diketahui, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan keringanan bagi masyarakat yang terbebani oleh kenaikan harga sembako, memperlihatkan kepekaan dan kepedulian terhadap krisis ekonomi yang sedang dihadapi rakyat.

"Hari ini Sahabat Sandi Jakarta berkolaborasi dengan Fafi Peduli menggelar bazar sembako di wilayah Rt 01/04 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing dimana saya masih banyak mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya emak-emak ini mengeluhkan terus meningkatnya harga bahan pokok," kata Faizal Fiqri, Pendiri Fafi Peduli, Kamis (10/8/2023).

Dikatakannya, bazar sembako murah ini menjadi salah satu langkah nyata dan tepat sasaran dalam meredakan keluhan masyarakat.

Dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau dari pasar biasa, kegiatan ini memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih ringan di kantong.