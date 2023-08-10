Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sahabat Sandi Gandeng Milenial Gelar Bazar Sembako Murah di Cilincing

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:47 WIB
Sahabat Sandi Gandeng Milenial Gelar Bazar Sembako Murah di Cilincing
Relawan Sandiaga Uno Gelar Bazar Murah di Cilincing/ist
A
A
A

JAKARTA - Sahabat Sandi Jakarta Utara berkolaborasi dengan Fafi Peduli menggelar bazar sembako murah, di Jalan Rorotan 2, Cilincing, Jakarta Utara.

Ribuan sembako murah dengan harga Rp 5.000 disebarkan di wilayah Cilincing. Diketahui, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan keringanan bagi masyarakat yang terbebani oleh kenaikan harga sembako, memperlihatkan kepekaan dan kepedulian terhadap krisis ekonomi yang sedang dihadapi rakyat.

"Hari ini Sahabat Sandi Jakarta berkolaborasi dengan Fafi Peduli menggelar bazar sembako di wilayah Rt 01/04 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing dimana saya masih banyak mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya emak-emak ini mengeluhkan terus meningkatnya harga bahan pokok," kata Faizal Fiqri, Pendiri Fafi Peduli, Kamis (10/8/2023).

Dikatakannya, bazar sembako murah ini menjadi salah satu langkah nyata dan tepat sasaran dalam meredakan keluhan masyarakat.

Dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau dari pasar biasa, kegiatan ini memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih ringan di kantong.

BACA JUGA:
Inisiatif Sandiaga Uno, Warga Madura Terbantu dengan Bazar Sembako Murah

"Sembako murah ini kita buat untuk  1.000 paket di lima titik, Insya Allah besok dan seterusnya kita roadshow terus dititik selanjutnya. Kita tepat sasaran, manfaatnya tepat kepada orang yang berhak menerima, kita mau program ini hadir ditengah masyarakat yang membutuhkan," terangnya.

"Terima kasih pastinya Pak Sandiaga Uno beliau selalu terdepan, dalam hal ini beliau selalu fokus dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat," tutup Faizal

.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/337/3105801/sandiaga_uno-36nc_large.jpg
Sandiaga Uno: Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033140/aksi-sandiaga-uno-saat-jajal-bikin-rengginang-di-desa-wisata-wanurejo-borobudur-T6dfW2iqOY.jpg
Aksi Sandiaga Uno saat Jajal Bikin Rengginang di Desa Wisata Wanurejo Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033137/menparekraf-desa-wisata-wanurejo-jadi-world-class-tourism-destination-s1AVkco8yN.jpg
Menparekraf: Desa Wisata Wanurejo Jadi World Class Tourism Destination
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001833/sandiaga-uno-saya-ajak-pengunjung-festival-semarapura-jadi-rojali-xwuGdbBM0u.jpg
Sandiaga Uno: Saya Ajak Pengunjung Festival Semarapura Jadi Rojali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001831/buka-festival-semarapura-menparekraf-sandi-uno-dapat-kehormatan-ikut-buat-keris-bali-shYuhLjsqb.jpg
Buka Festival Semarapura, Menparekraf Sandi Uno Dapat Kehormatan Ikut Buat Keris Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001827/menparekraf-sandi-uno-buka-festival-semarapura-2024-di-klungkung-UnMHh8NleZ.jpg
Menparekraf Sandi Uno Buka Festival Semarapura 2024 di Klungkung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement