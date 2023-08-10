Ruas Jalan Kawasan Bundaran HI Jakpus Ditutup Imbas Demo Buruh

JAKARTA - Petugas kepolisian menutup ruas Jalan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta imbas adanya demo yang dilakukan sejumlah elemen buruh. Penutupan dilakukan sejak pukul 14.36 WIB.

Hal itu disampaikan melalui akun Instagram resmi @tmcpoldametro. Ruas jalan yang ditutup sementara yakni Jalan Imam Bonjol dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"14.36 #polri sat gatur dit Lantas PMJ melakukan penutupan arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakpus menuju Jalan Imam Bonjol maupun arah Jl. MH Thamrin, bagi pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain," tulis keterangan @tmcpoldametro, Kamis, (10/8/2023).

Ruas jalan akan kembali dibuka ketika ribuan buruh yang saat ini sedang melakukan aksi demontrasi di Patung Kuda, kawasan Monumen Nasional (Monas) telah membubarkan diri. Akan tetapi salah satu perwakilan elemen buruh mengatakan akan tetap bertahan hingga pukul 21.00 WIB.

“Info terakhir sampai jam 21.00 WIB malam, semua di sini, dipusatkan di sini,” ucap Perwakilan dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Ahmad Taufik, di Patung Kuda, Kamis.

“Jadi motor-motor tidak ditaruh di kantong parkir. Karena orientasi untuk menduduki jalan dan mengajak pekerja di kantor. Makanya kita kemungkinan bertahan di jalan,” sambungnya.

Taufik mengatakan rencananya awalnya mereka akan mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, karena adanya penutupan jalan di kawasan Bundaran Patung Kuda, massa memilih bertahan di Jalan MH Thamrin.

“Mau ke arah MK, cuma pasti diblokade di Patung Kuda. Tapi aksinya bakal disatukan di sini di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin,” ujar dia.