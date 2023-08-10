Tak Kuat Nanjak, Mobil Pikap Terjun ke Kali

BOGOR - Mobil pikap yang membawa material terjun ke kali di wilayah Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Sang sopir mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Menurut keterangan kernet mobil, Memet peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya, mobil yang membawa banyak bahan material bangunan itu sedang melaju di jalan dengan kondisi menanjak.

"Gak kuat nanjak, mesin mati. Langsung mundur," kata Memet kepada wartawan, Kamis (10/8/2023).

Dirinya pun meloncat dari mobil berniat menjadi barang untuk mengganjal ban. Tetapi, muatan yang berat membuat mobil tersebut terus bergerak mundur hingga akhirnya terjun bebas ke dalam kali.

"Saya loncat nyari ganjelan, tetapi lepas gak ketahan langsung mundur mobilnya," jelasnya.

Dalam kejadian ini, sopir mobil bernama Asep mengalami luka-luka hingga sempat pingsan. Warga sekitar yang melihat kejadian itu berupaya ikut membantu evakuasi sopir dan dibawa ke rumah sakit.