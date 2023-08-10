Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Pastikan Tidak Ada Demo di Gedung DPR

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |17:36 WIB
Polisi Pastikan Tidak Ada Demo di Gedung DPR
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elemen buruh melakukan aksi demo terkait pencabuta Omnibus Law. Rencananya dua titik lokasi akan dijadikan aksi penyampaian pendapatan, yakni di Kawasan Monumen Nasional (Monas) dan gedung DPR RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Konbes Komarudin mengatakan, aksi demontrasi hanya digelar di Kawasan Monas. Sedangkan hingga sore hari tidak ada massa aksi di depan gedung DPR RI.

"Sampai sekarang (sore) DPR (tidak ada demo) kosong," ucap Komarudin saat dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023).

Meski tidak ada massa aksi di DPR RI, Kapolres tetap mensiagakan jajarannya, "petugas masih tetap siaga," sambungnya.

Sementara, pantauan MNC Portal Indonesia hingga pukul 16.40 Wib aksi demo masih tetap berlangsung di Patung Kuda, Kawasan Monas. Terlihat ribuan buruh tumpah ruah, dan sedang mendengarkan orang yang sedang orasi di atas mobil komando.

Akibat demo itu, sejumlah ruas jalan di tutup, yakni Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan dan jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218/demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement