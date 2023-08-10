Polisi Pastikan Tidak Ada Demo di Gedung DPR

JAKARTA - Sejumlah elemen buruh melakukan aksi demo terkait pencabuta Omnibus Law. Rencananya dua titik lokasi akan dijadikan aksi penyampaian pendapatan, yakni di Kawasan Monumen Nasional (Monas) dan gedung DPR RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Konbes Komarudin mengatakan, aksi demontrasi hanya digelar di Kawasan Monas. Sedangkan hingga sore hari tidak ada massa aksi di depan gedung DPR RI.

"Sampai sekarang (sore) DPR (tidak ada demo) kosong," ucap Komarudin saat dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023).

Meski tidak ada massa aksi di DPR RI, Kapolres tetap mensiagakan jajarannya, "petugas masih tetap siaga," sambungnya.

Sementara, pantauan MNC Portal Indonesia hingga pukul 16.40 Wib aksi demo masih tetap berlangsung di Patung Kuda, Kawasan Monas. Terlihat ribuan buruh tumpah ruah, dan sedang mendengarkan orang yang sedang orasi di atas mobil komando.

Akibat demo itu, sejumlah ruas jalan di tutup, yakni Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan dan jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.