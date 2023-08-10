Kebakaran di Pinggir Kali Duri, 12 Rumah Hangus

Kebakaran di Pinggir Kali Duri menghanguskan 12 rumah warga (Foto : MPI)

JAKARTA - Kebakaran terjadi pemukiman tepi Kali Duri, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (10/8/2023). Dampaknya, sebanyak 12 rumah warga hangus terbakar.

Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Achmad Sadeli mengatakan, puluhan jiwa terdampak akibat kejadian tersebut.

"Jadi yang terbakar rumah penduduk, semi permanen. Untuk korban 36 jiwa terdampak, terdiri dari 12 KK," ujar Achmad kepada wartawan.

Achmad menambahkan, kejadian tersebut bermula tatkala api berkobar dari satu rumah. Kemudian, menjalar ke rumah lain.

"Untuk penyebabnya masih menduga, informasi awal terjadi asap tebal aja, belum dapat dipastikan dari kompor atau listrik," imbuhnya.

Kendati demikian, Achmad menuturkan, tidak ada korban jiwa yang terimbas akibat kebakaran tersebut. Adapun, pihaknya telah menerjunkan 15 unit pemadam beserta 75 personil.