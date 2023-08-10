Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertahan di Kawasan Patung Kuda, Massa Buruh Sempat Bakar Sampah hingga Ban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |17:43 WIB
Bertahan di Kawasan Patung Kuda, Massa Buruh Sempat Bakar Sampah hingga Ban
Massa buruh membakar sampah dan ban di tengah aksi (foto: MPI/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Massa buruh dari berbagai elemen yang melakukan unjuk rasa masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). Massa buruh sempat melakukan pembakaran ban hingga sampah.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pukul 17.33 WIB, massa buruh masih bertahan di kawasan bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Terlihat massa buruh melakukan aksi pembakaran sampah hingga ban tepat di dekat Bundaran Patung Kuda. Tak hanya itu, sejumlah massa juga menyalakan flare.

Sementara untuk lalu lintas di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Barat masih dilakukan penutupan imbas masih bertahannya massa di lokasi unjuk rasa.

Sebagai informasi, Sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
demo Aksi Buruh Demo Buruh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184144/pramono-awEx_large.jpg
Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181707/dpr_ri-sOvj_large.jpg
Jelang Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan DPR Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172378/demonstrasi-qfrA_large.jpg
Polisi Kerahkan 1.160 Personel Kawal Demo Buruh di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171577/demo_buruh-Gwad_large.jpg
Demo Buruh di DPR, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166228/puan-TWqF_large.jpg
Ketua DPR: Polisi Harus Usut Tuntas Insiden Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166175/kapolri-jv9H_large.jpg
Momen Kapolri di RSCM Langsung Peluk Ayah Pengemudi Ojol yang Terlindas Rantis Brimob
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement