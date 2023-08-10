Bertahan di Kawasan Patung Kuda, Massa Buruh Sempat Bakar Sampah hingga Ban

JAKARTA - Massa buruh dari berbagai elemen yang melakukan unjuk rasa masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). Massa buruh sempat melakukan pembakaran ban hingga sampah.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pukul 17.33 WIB, massa buruh masih bertahan di kawasan bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Terlihat massa buruh melakukan aksi pembakaran sampah hingga ban tepat di dekat Bundaran Patung Kuda. Tak hanya itu, sejumlah massa juga menyalakan flare.

Sementara untuk lalu lintas di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Barat masih dilakukan penutupan imbas masih bertahannya massa di lokasi unjuk rasa.

Sebagai informasi, Sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.