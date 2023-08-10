Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Bayi dengan Ari-ari Masih Menempel Gegerkan Warga Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:29 WIB
Mayat Bayi dengan Ari-ari Masih Menempel Gegerkan Warga Bogor
Mayat bayi ditemukan warga bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Warga Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi laki-laki di Sungai Ciliwung. Jasad bayi sudah dievakuasi ke RS Bhayangkara Polresta Bogor Kota.

Kapolsek Bogor Timur, Kompol Syaiful Fajar mengatakan, mayat bayi tersebut ditemukan sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya, terdapat anak-anak yang sedang bermain di pinggiran Sungai Ciliwung.

"Awalnya ada anak-anak itu, teriak ada bayi," kata Syaiful dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023).

Tak lama, warga sekitar langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat bayi tersebut. Benar saja, terdapat jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengambang di Sungai Ciliwung.

"Masih ada ari-arinya, ada ibu-ibu diangkat bayi itu dan dibawa ke Pos Kamling," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan itu langsung bergesar menuju lokasi temuan. Dari hasil pemeriksaan sementara, bayi itu belum lama dilahirkan ibunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150733/penampakan_perempuan_cantik_pembuang_bayi_di_palmerah_tertunduk_dengan_tangan_diborgol-adL8_large.jpg
Penampakan Perempuan Cantik Pembuang Bayi di Palmerah, Tertunduk dengan Tangan Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150630/motif_ibu_buang_bayi_di_palmerah_malu_hasil_hubungan_gelap_dengan_teman_kantor-plFQ_large.jpg
Motif Ibu Buang Bayi di Palmerah: Malu Hasil Hubungan Gelap dengan Teman Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150265/bayi-yRGb_large.jpg
Polisi Tangkap Pembuang Bayi di Palmerah Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/338/3136558/sejoli_buang_bayi-6cG1_large.jpg
Alasan Sejoli Buang Bayi di Jaktim: Hubungan Tak Direstui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/338/3136292/viral-yPxN_large.jpg
Viral, Sepasang Kekasih Terekam Buang Bayi di Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/525/3136227/bayi-EegZ_large.jpg
Geger, Bayi Dibuang Dalam Kardus di Bandung Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement