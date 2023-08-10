Mayat Bayi dengan Ari-ari Masih Menempel Gegerkan Warga Bogor

BOGOR - Warga Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi laki-laki di Sungai Ciliwung. Jasad bayi sudah dievakuasi ke RS Bhayangkara Polresta Bogor Kota.

Kapolsek Bogor Timur, Kompol Syaiful Fajar mengatakan, mayat bayi tersebut ditemukan sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya, terdapat anak-anak yang sedang bermain di pinggiran Sungai Ciliwung.

"Awalnya ada anak-anak itu, teriak ada bayi," kata Syaiful dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023).

Tak lama, warga sekitar langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat bayi tersebut. Benar saja, terdapat jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengambang di Sungai Ciliwung.

"Masih ada ari-arinya, ada ibu-ibu diangkat bayi itu dan dibawa ke Pos Kamling," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan itu langsung bergesar menuju lokasi temuan. Dari hasil pemeriksaan sementara, bayi itu belum lama dilahirkan ibunya.