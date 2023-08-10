Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Bunuh Ibu di Depok, Polisi: Diduga Ada Masalah Keuangan dalam Bisnis Keluarga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:21 WIB
Anak Bunuh Ibu di Depok, Polisi: Diduga Ada Masalah Keuangan dalam Bisnis Keluarga
A
A
A

DEPOK - Satu keluarga di Sukamaju Baru, Tapos, Depok ditemukan bersimbah darah dengan korban tewas sang ibu berinisial SW (43). Sedangkan ayah berinisial BA (49) dan terduga pelaku anak berinisial RA (23). Polisi menduga kasus berdarah itu dipicu masalah keuangan bisnis kemasan kardus yang dimiliki keluarga tersebut.

"Intinya, terjadi sedikit permasalahan internal keluarga itu. Jadi memang korban ini punya usaha terkait pengelolaan kardus, packing kardus, dikelola oleh keluarga tersebut, termasuk anaknya juga dilibatkan dalam usaha tersebut," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso kepada wartawan di Mapolsek Cimanggis, Kamis (10/8/2023).

"Akan tetapi, dalam perjalanannya, menurut informasi dari yang bersangkutan (bapaknya), ada masalah terkait pengelolaan keuangan dari usaha tersebut. Ayahnya ingin membenahi jangan sampai ada masalah dalam bisnis itu," ia menambahkan.

Arief menjelaskan bahwa sang ayah BA melibatkan terduga pelaku anak RA untuk menjadi penerus mengelola usaha keluarga produsen kemasan kardus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159724/truk-sO5F_large.jpg
Krisis Air Ancam Depok karena Ulah Sumur Bor Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156881/depok-k9eD_large.jpg
Satpol PP Depok Tertibkan Bangunan di Zona Berbahaya Jalan Juanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154526/arya-aQ3I_large.jpg
Banyak Terima Curhat dan Viral, Bima Arya: Damkar Depok Fokus Sesuai Kapasitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148215/depok-MEQe_large.jpg
Gelar Depok Run Festival 2025 di Area CFD, Wali Kota Supian Suri Minta Maaf ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148214/pemkot_depok-e7yk_large.jpg
Pakai Rute CFD, Pemkot Gelar Depok Run Festival 22 Juni Diikuti 2.500 Peserta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147523/run-ljF1_large.jpg
7 Hari Menuju Depok Run Festival 2025: Gekrafs dan Pemkot Depok Lakukan Pengecekan Rute
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement