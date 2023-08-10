Anak Bunuh Ibu di Depok, Polisi: Diduga Ada Masalah Keuangan dalam Bisnis Keluarga

DEPOK - Satu keluarga di Sukamaju Baru, Tapos, Depok ditemukan bersimbah darah dengan korban tewas sang ibu berinisial SW (43). Sedangkan ayah berinisial BA (49) dan terduga pelaku anak berinisial RA (23). Polisi menduga kasus berdarah itu dipicu masalah keuangan bisnis kemasan kardus yang dimiliki keluarga tersebut.

"Intinya, terjadi sedikit permasalahan internal keluarga itu. Jadi memang korban ini punya usaha terkait pengelolaan kardus, packing kardus, dikelola oleh keluarga tersebut, termasuk anaknya juga dilibatkan dalam usaha tersebut," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso kepada wartawan di Mapolsek Cimanggis, Kamis (10/8/2023).

"Akan tetapi, dalam perjalanannya, menurut informasi dari yang bersangkutan (bapaknya), ada masalah terkait pengelolaan keuangan dari usaha tersebut. Ayahnya ingin membenahi jangan sampai ada masalah dalam bisnis itu," ia menambahkan.

Arief menjelaskan bahwa sang ayah BA melibatkan terduga pelaku anak RA untuk menjadi penerus mengelola usaha keluarga produsen kemasan kardus.