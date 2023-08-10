Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Amankan Golok dari TKP Anak Diduga Bunuh Ibu dan Lukai Ayah di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:27 WIB
Polisi Amankan Golok dari TKP Anak Diduga Bunuh Ibu dan Lukai Ayah di Depok
Kasus pembunuhan ibu oleh anak terjadi di Depok (Foto; Ist)
A
A
A

DEPOK - Pembunuhan keluarga terjadi di Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Seorang anak tega membunuh sang ibu dan melukai ayah kandungnya sendiri karena percekcokan bisnis.

Sang ibu berinisial SW (43) meninggal, sedangkan ayahnya berinisial BA (49) mengalami luka-luka. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi dugaan penganiayaan dan pembunuhan dari tempat kejadian perkara (TKP) mulai dari senjata tajam (sajam) hingga pakaian.

"(Barang bukti yang diamankan) senjata tajam, Handphone, dan pakaian," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso kepada wartawan di Mapolsek Cimanggis, Kamis (10/8/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut Arief menduga senjata tajam yang digunakan dalam aksi berdarah merupakan jenis golok. Namun ia akan memastikan kembali.

"Bukan, golok kalau enggak salah. Nanti saya cek lagi," ujar Kompol Arief.

Halaman:
1 2
      
