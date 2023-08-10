Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Sempat Berkelahi dengan Sang Ayah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:51 WIB
Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Sempat Berkelahi dengan Sang Ayah
TKP pembunuhan ibu oleh anaknya sendiri dipasang garis polisi (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Polisi mengungkap kasus pembunuhan soerang ibu diduga oleh anaknya sendiri. Di mana sebelum peristiwa itu terjadi, sang anak sempat berkelahi dengan ayahnya.

Diketahui, sang ibu berinisial SW (43) ditemukan meninggal dunia dengan bersimbah darah di sekujur tubuhnya. Sementara sang ayah berinisial BA (49) dan terduga pelaku anak berinisial RA (23) mengalami luka-luka.

"Bapaknya jam 09.30 WIB masuk ke rumah tiba-tiba langsung diserang. Jadi ketika masuk pintu, dia langsung diserang menggunakan gagang dari senjata tajam," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso kepada wartawan di Mapolsek Cimanggis, Kamis (10/8/2023).

Arief menambahkan pergulatan antara terduga pelaku anak RA dengan sang ayah BA terjadi di kamar milik terduga pelaku dalam keadaan terkunci.

"Dibawa masuk ke kamarnya yang diduga (milik) pelaku di dalam kemudian dikunci di dalam. Di situlah timbul pergulatan intinya karena anak diduga pelaku kan luka juga. Tapi yang jelas, bapaknya memastikan di dalam itu sempat terjadi pergulatan," ujarnya.

Jasad sang ibu sat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara, untuk korban luka-luka menjalani perawatan di RS Sentra Medika.

Halaman:
1 2
      
