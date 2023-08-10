Kasus Pembunuhan di Depok, Korban Baru Tahu Istrinya Tewas saat Dilarikan ke RS

Anak bunuh ibu dan lukai ayahnya di Depok. (Ist)

DEPOK - Satu keluarga di Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat, ditemukan bersimbah darah. Sang ibu berinisial SW (43) tewas sementara ayah berinisial BA (49) dan terduga pelaku anak berinisial RA (23) mengalami luka-luka. Polisi mengungkap sang suami baru mengetahui istri tewas dibunuh.

"(suami BA) tidak tahu (istri SW tewas)," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso kepada wartawan di Mapolsek Cimanggis, Kamis (10/8/2023).

Arief tidak bisa berkomentar lebih jauh perihal sang ibu SW dieksekusi pertama atau tidak. Namun, ia memastikan sang ayah baru mengetahui saat dibawa ke rumah sakit.

"Saya belum bisa ber-statement seperti itu (SW dieksekusi pertama). Yang jelas, bapaknya baru masuk itu enggak tahu dan baru tahu saat dibawa ke rumah sakit tadi," ujarnya.

Arief menyebut, terduga pelaku anak RA sempat cekcok dan berkelahi dengan ayahnya.

"Bapaknya jam 9.30 WIB masuk ke rumah tiba-tiba langsung diserang. Jadi ketika masuk pintu dia langsung diserang menggunakan gagang dari senjata tajam (sajam)," ucap Arief.