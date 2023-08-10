Anak Bunuh Ibu dan Lukai Ayahnya di Depok, Polisi Bakal Cek CCTV

Usut anak bunuh ibu dan lukai ayahnya di Depok, polisi bakal cek CCTV. (Ist)

DEPOK - Seorang anak berinisial RA (23) membunuh ibunya SW (43) dan melukai ayahnya BA (49) di Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat. Polisi bakal mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengusut kasus pembunuhan ini.

"Ini kita cek, kayaknya tadi ada CCTV. Tapi saya belum lihat di dalam, kalau di luar ada," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso kepada wartawan di Mapolsek Cimanggis, Kamis (10/8/2023).

Arief menduga kasus berdarah itu dipicu masalah keuangan bisnis kemasan kardus yang dimiliki keluarga tersebut.

"Intinya, terjadi sedikit permasalahan internal keluarga itu. Jadi memang korban ini punya usaha terkait pengelolaan kardus, packing kardus, dikelola oleh keluarga tersebut. Termasuk anaknya juga dilibatkan dalam usaha tersebut," ucapnya.

"Akan tetapi, dalam perjalanannya, menurut informasi dari yang bersangkutan (bapaknya), ada masalah terkait pengelolaan keuangan dari usaha tersebut. Ayahnya ingin membenahi jangan sampai ada masalah dalam bisnis itu," tuturnya.

Arief menjelaskan, BA melibatkan terduga pelaku untuk menjadi penerus mengelola usaha keluarga produsen kemasan kardus.

"Iya, usaha keluarga, dari bapaknya. Iya, sebagai penerusnya kan diajarkan untuk mengelola bisnis, bagaimana caranya, bagaimana dengan supply, penjualan, dan lain-lainnya," ujarnya.