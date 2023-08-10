Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masih Bertahan di Patung Kuda, Massa Buruh Coba Terobos Kawat Berduri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:32 WIB
Masih Bertahan di Patung Kuda, Massa Buruh Coba Terobos Kawat Berduri
Massa buruh mencoba menerobos kawat berduri. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Massa buruh dari berbagai elemen yang berunjuk rasa masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). Massa buruh sempat mencoba menerobos kawat berduri yang disiagakan polisi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pukul 19.01, massa buruh mendekati pembatas beton hingga kawat berduri yang telah dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Tampak sejumlah beton yang dipasang mulai roboh akibat dorongan massa buruh. Tak hanya itu, massa terlihat melempari botol ke sisi tempat penjagaan polisi.

Polisi pun mengimbau massa aksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan kegiatan ini.

"Di antara kita banyak masyarakat yang menginginkan keamanan dan ketertiban. Waktu sudah menunjukkan lebih 19.00 WIB, mari tetap menjaga keamanan dan ketertiban," kata perwakilan kepolisian dari pengeras suara di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Namun, imbauan tersebut tidak dihiraukan peserta aksi yang masih bertahan di atas separator sambil mengibarkan bendera organisasi.

Sebelumnya, polisi telah mengimbau massa buruh untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, imbauan tersebut sampai saat tidak diindahkan.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Buruh demo Demo Buruh
