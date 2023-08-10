Advertisement
MEGAPOLITAN

Masih Pengaruh Bius, Anak Diduga Bunuh Ibu dan Lukai Ayah di Depok Belum Bisa Diperiksa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:50 WIB
Petugas evakuasi korban pembunuhan di Depok, Jawa Barat (Foto: M Refi Sandi)
DEPOK - Satu keluarga di Sukamaju Baru, Tapos, Depok ditemukan bersimbah darah dengan korban tewas sang ibu berinisial SW (43). Sedangkan ayah berinisial BA (49) dan terduga pelaku anak berinisial RA (23) mengalami luka-luka serta menjalani perawatan di rumah sakit (RS).

Polisi menyebut terduga pelaku saat ini masih dalam pengaruh bius sehingga belum bisa dilakukan pemeriksaan.

"Iya, masih dilakukan perawatan (terduga pelaku anak RA). Belum bisa diperiksa karena pengaruh bius. Jadi kami enggak akan memaksakan, nanti kami lihat kondisinya," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso kepada wartawan di Mapolsek Cimanggis, Kamis (10/8/2023).

Arief menambahkan, terduga pelaku anak mengalami luka-luka pada bagian lengan sebelah kiri. "Luka-luka di bagian lengan kiri," ungkapnya.

Sebagai informasi, saat ini korban tewas berinisial SW (43) dibawa ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara untuk korban luka-luka menjalani perawatan di RS Sentra Medika.

(Arief Setyadi )

      
