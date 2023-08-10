Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Buruh Memanas hingga Malam Hari, Massa Nekat Bakar Water Barier!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:58 WIB
Demo Buruh Memanas hingga Malam Hari, Massa Nekat Bakar Water Barier!
Massa bakar water barier di tengah aksi buruh (Foto: Riyan Rizki Roshali)
JAKARTA - Hingga malam hari, ribuan massa dari berbagai elemen buruh belum juga membubarkan diri. Massa aksi justru melakukan aksi pembakaran, di dua titik lokasi demo.

Pantauan MNC Portal Indonesia pukul 19.40 WIB, di depan barier beton pembatas Jalan Medan Merdaka Barat, massa membakar Water Barier yang biasanya digunakan sebagai pembatas jalan. Titik lain api berada di depan Patung Kuda.

Terlihat, Water Barier itu sengaja dibiarkan para pendemo agar tetap menyala. Di samping lokasi pembakaran terdapat, terdengar dari Masjid Rihlatul Janah yang terus memberikan imbauan melalui speaker agar massa tidak melakukan aksi anarkisme.

Sebelumnya, polisi telah mengimbau agar massa buruh untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, imbauan tersebut sampai saat tidak diindahkan.

Untuk diketahui, sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.

