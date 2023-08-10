Viral Ayah Meminta ke Anaknya agar Tak Dibawa ke Panti Sosial

Viral ayah meminta ke anaknya agar tidak dibawa ke panti sosial. (tangkapan layar)

JAKARTA - Viral video anak menelantarkan ayahnya ke area tempat pembuangan sampah. Hingga akhirnya, anak-anak dari orangtua tersebut memutuskan membawanya ke panti jompo.

Dalam video dari akun @pratiwinoviyanthi_real, tampak pria tua mengenakan baju oranye duduk di kursi roda. Pria itu tampak sudah kesulitan berbicara. Ada pula warga setempat dan pria berseragam TNI.

Dalam video itu, tampak pengurus RT/RW setempat menanyakan perihal ini kepada ketiga anak dari pria tersebut. Ia memastikan agar ketiga anak dari pria tersebut sepakat menyerahkan orangtuanya ke panti sosial.

"Ibu sepakat 3 orang anak ini sepakat bapak mau dibawa ke panti," kata pria yang diduga pengurus di lingkungan tersebut dalam video yang dikutip, Kamis (10/8/2023).

Pria itu meminta anak dari pria tersebut untuk bertanggung jawab atas ayahnya. Namun, orangtua tersebut tampak meminta kepada anaknya agat tidak dibawa ke panti.

"Tapi kalau ini dibawa ke panti sosial dan kemudian terjadi masalah, jangan salahkan kami," ujarnya.

Sementara itu, ketiga anak dari pria itu dikonfirmasi mengenai keputusan itu. Mereka satu per satu setuju ayahnya dibawa ke panti sosial.

Video ini pun viral di media sosial (medsos). Warganet umumnya kecewa dengan tindakan dari ketiga anak tersebut terhadap orangtuanya.