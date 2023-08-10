Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Ayah Meminta ke Anaknya agar Tak Dibawa ke Panti Sosial

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:03 WIB
Viral Ayah Meminta ke Anaknya agar Tak Dibawa ke Panti Sosial
Viral ayah meminta ke anaknya agar tidak dibawa ke panti sosial. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Viral video anak menelantarkan ayahnya ke area tempat pembuangan sampah. Hingga akhirnya, anak-anak dari orangtua tersebut memutuskan membawanya ke panti jompo.

Dalam video dari akun @pratiwinoviyanthi_real, tampak pria tua mengenakan baju oranye duduk di kursi roda. Pria itu tampak sudah kesulitan berbicara. Ada pula warga setempat dan pria berseragam TNI.

Dalam video itu, tampak pengurus RT/RW setempat menanyakan perihal ini kepada ketiga anak dari pria tersebut. Ia memastikan agar ketiga anak dari pria tersebut sepakat menyerahkan orangtuanya ke panti sosial.

"Ibu sepakat 3 orang anak ini sepakat bapak mau dibawa ke panti," kata pria yang diduga pengurus di lingkungan tersebut dalam video yang dikutip, Kamis (10/8/2023).

Pria itu meminta anak dari pria tersebut untuk bertanggung jawab atas ayahnya. Namun, orangtua tersebut tampak meminta kepada anaknya agat tidak dibawa ke panti.

"Tapi kalau ini dibawa ke panti sosial dan kemudian terjadi masalah, jangan salahkan kami," ujarnya.

Sementara itu, ketiga anak dari pria itu dikonfirmasi mengenai keputusan itu. Mereka satu per satu setuju ayahnya dibawa ke panti sosial.

Video ini pun viral di media sosial (medsos). Warganet umumnya kecewa dengan tindakan dari ketiga anak tersebut terhadap orangtuanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185402/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ilMZ_large.jpg
Mobil Diduga Barang Bukti Dipakai Pelesiran, Polda Metro Ungkap Statusnya Pindah Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724/viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385/viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768/viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement