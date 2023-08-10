Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Lantunkan Sholawat Tenangkan Massa Buruh yang Kian Memanas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:08 WIB
Polisi Lantunkan Sholawat Tenangkan Massa Buruh yang Kian Memanas
Massa aksi buruh yang masih bertahan di Jakarta Pusat (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Massa aksi buruh di Patung Kuda, kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta belum juga membubarkan diri, hingga pukul 19.51 WIB. Guna menenangkan aksi para pendemo, dari speaker yang disediakan polisi dari dalam Masjid Rihlatul Janah, lantunan sholawat terus dikumandangkan.

"Bismillah Tawassalna Billah, Bismillah Tawassalna Billah, Bismillah, Bismillah," bunyi speaker tersebut.

Selain sholawat, petugas kepolisian juga terus melakukan imbauan agar massa aksi tidak melakukan aksi anarkisme. Sebab, massa terlihat melakukan pembakaran Water Barier di depan barier beton pembatas Jalan Medan Merdeka Barat.

"Ayo guna menjaga kota Jakarta agar aman dan tentram jangan melakukan aksi-aksi yang melawan hukum," sambungnya.

Sebelumnya, polisi telah mengimbau agar massa buruh untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, imbauan tersebut sampai saat tidak diindahkan.

Untuk diketahui, sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184144/pramono-awEx_large.jpg
Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181707/dpr_ri-sOvj_large.jpg
Jelang Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan DPR Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172378/demonstrasi-qfrA_large.jpg
Polisi Kerahkan 1.160 Personel Kawal Demo Buruh di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171577/demo_buruh-Gwad_large.jpg
Demo Buruh di DPR, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166228/puan-TWqF_large.jpg
Ketua DPR: Polisi Harus Usut Tuntas Insiden Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166175/kapolri-jv9H_large.jpg
Momen Kapolri di RSCM Langsung Peluk Ayah Pengemudi Ojol yang Terlindas Rantis Brimob
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement