Polisi Lantunkan Sholawat Tenangkan Massa Buruh yang Kian Memanas

Massa aksi buruh yang masih bertahan di Jakarta Pusat (Foto: Danandaya Arya Putra)

JAKARTA - Massa aksi buruh di Patung Kuda, kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta belum juga membubarkan diri, hingga pukul 19.51 WIB. Guna menenangkan aksi para pendemo, dari speaker yang disediakan polisi dari dalam Masjid Rihlatul Janah, lantunan sholawat terus dikumandangkan.

"Bismillah Tawassalna Billah, Bismillah Tawassalna Billah, Bismillah, Bismillah," bunyi speaker tersebut.

Selain sholawat, petugas kepolisian juga terus melakukan imbauan agar massa aksi tidak melakukan aksi anarkisme. Sebab, massa terlihat melakukan pembakaran Water Barier di depan barier beton pembatas Jalan Medan Merdeka Barat.

"Ayo guna menjaga kota Jakarta agar aman dan tentram jangan melakukan aksi-aksi yang melawan hukum," sambungnya.

Sebelumnya, polisi telah mengimbau agar massa buruh untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, imbauan tersebut sampai saat tidak diindahkan.

Untuk diketahui, sejuta buruh dari sejumlah organisasi yang tergabung Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa atau demonstrasi pada Kamis, 10 Agustus 2023 di Jakarta.