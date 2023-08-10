Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dibakar Massa Buruh, Api Berkobar Lahap Beton dan Kawat Berduri Tameng Pertahanan Polisi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:24 WIB
Dibakar Massa Buruh, Api Berkobar Lahap Beton dan Kawat Berduri Tameng Pertahanan Polisi
Massa buruh bakar beton dan kawat pembatas aksi di Jakarta Pusat (Foto: Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan massa aliansi buruh masih bertahan di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (10/8/2023) pukul 20.10 WIB. Mereka, bahkan membakar tameng terakhir pertahanan polisi, yakni beton dan kawat berduri.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, api nampak berkobar tinggi usai massa melempar water barrier ke tiga lapis beton dan kawat berduri. Namun, water barrier tersebut juga dikabar oleh massa.

Ribuan massa nampak terus berorasi menyuarakan Pembatalan dan Pencabutan Omnibus Law Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Di sisi lain, polisi yang tengah berjaga langsung bergegas memadamkan api dengan apar. Sebab, tepat di atas kobaran api terdapat Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang melintang.

Sebelumnya, massa buruh dari berbagai elemen yang berunjuk rasa masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). Massa buruh sempat mencoba menerobos kawat berduri yang disiagakan polisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184144/pramono-awEx_large.jpg
Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181707/dpr_ri-sOvj_large.jpg
Jelang Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan DPR Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172378/demonstrasi-qfrA_large.jpg
Polisi Kerahkan 1.160 Personel Kawal Demo Buruh di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171577/demo_buruh-Gwad_large.jpg
Demo Buruh di DPR, Lalu Lintas Gatsu Arah Slipi Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166228/puan-TWqF_large.jpg
Ketua DPR: Polisi Harus Usut Tuntas Insiden Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166175/kapolri-jv9H_large.jpg
Momen Kapolri di RSCM Langsung Peluk Ayah Pengemudi Ojol yang Terlindas Rantis Brimob
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement