Dibakar Massa Buruh, Api Berkobar Lahap Beton dan Kawat Berduri Tameng Pertahanan Polisi

Massa buruh bakar beton dan kawat pembatas aksi di Jakarta Pusat (Foto: Bachtiar Rojab)

JAKARTA - Ribuan massa aliansi buruh masih bertahan di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (10/8/2023) pukul 20.10 WIB. Mereka, bahkan membakar tameng terakhir pertahanan polisi, yakni beton dan kawat berduri.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, api nampak berkobar tinggi usai massa melempar water barrier ke tiga lapis beton dan kawat berduri. Namun, water barrier tersebut juga dikabar oleh massa.

Ribuan massa nampak terus berorasi menyuarakan Pembatalan dan Pencabutan Omnibus Law Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Di sisi lain, polisi yang tengah berjaga langsung bergegas memadamkan api dengan apar. Sebab, tepat di atas kobaran api terdapat Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang melintang.

Sebelumnya, massa buruh dari berbagai elemen yang berunjuk rasa masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). Massa buruh sempat mencoba menerobos kawat berduri yang disiagakan polisi.