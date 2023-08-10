Dikemudikan Mahasiswa, Mobil BMW Seruduk Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman

JAKARTA - Akibat kurang konsentrasi, mobil BMW yang dikendarai seorang mahasiswa berinisial CM menabrak pembatas jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023) dini hari sekitar pukul 02.10 WIB.

Dalam video yang beredar di media sosial, mobil tersebut hancur usai menabrak pembatas jalan yang terbuat dari beton. Diduga kurang konsentrasi dan hati-hati, CM menabrak pembatas jalur sepeda tepatnya di seberang Gedung BNI 46.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Jhoni Eka Putra mengatakan, sedan BMW dengan nomor polisi B 2220 FL yang dikemudikan CM melintas dari selatan menuju utara Jalan Jenderal Sudirman.

"Sampai di TKP tepatnya di sebrang Gedung BNI 46 diduga kurang hati-hati dan konsentrasi sehingga menabrak separator beton pembatas jalur sepeda yang berada didepannya," ujar Jhoni dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).