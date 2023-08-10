Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran, Pelajar Bersajam Ditangkap di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |21:19 WIB
BOGOR - Polisi mengamankan satu orang pelajar SMK yang hendak tawuran di wilayah Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dari tangan pelajar tersebut, polisi menyita senjata tajam jenis pedang.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengatakan, pelajar berinisial A (16) itu diamankan sekira pukul 18.00 WIB. Awalnya, polisi mendapat informasi dari masyarakat adanya sekelompok pelajar diduga akan tawuran di sekitar Universitas Pakuan Bogor.

"Piket Quick Respon mendatangi TKP tersebut," kata Surya dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Ketika didatangi, para pelajar itu kocar-kacir melarikan diri. Tetapi, berhasil didapati satu orang yakni A dengan barang bukti senjata tajam.

"Salah seorang anak (A) kedapatan membawa senjata tajam pedang yang diselipkan di balik bajunya bagian depan. Selanjutnya anak tersebut dibawa ke Mako Polsek Bogor Tengah," ujarnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Tawuran Pelajar Tawuran
