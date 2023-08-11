Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Pembebasan Pilot Susi Air Tak Kunjung Rampung, Cuaca hingga Kekurangan Negosiator

Fredy Nuboba , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |05:11 WIB
4 Fakta Pembebasan Pilot Susi Air Tak Kunjung Rampung, Cuaca hingga Kekurangan Negosiator
A
A
A

JAYAPURA - Aparat TNI- Polri masih terus berupaya membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merhtens.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Medan yang Sulit

Medan yang sulit serta cuaca yang selalu berubah - ubah menghambat pasukan gabungan dalam upaya pembebasan warga negara Selandia Baru tersebut.

“Upaya pencarian dan pembebasan pilot Susi Air terhambat dengan medan serta cuaca ekstrem yang berubah-ubah,” ujar Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, Kamis (10/8/2023).

2. KKB Selalu Berpindah-pindah

KKB kelompok Egianus Kogoya yang terus berpindah – pindah, di seputaran Nduga dan Lanny Jaya, sehingga aparat TNI Polri berusaha mempersempit ruang gerak, dan juga memutus bahan logistik yang akan mengalir ke kelompok tersebut.

3. Negosiasi Selalu Buntu

Kapolda juga sampaikan bahwa dirinya melihat dan juga dari hasil evaluasi anggotanya di lapangan.

Dikatakannya, bahwa beberapa pihak yang diutus untuk bertemu Egianus Kogoya, tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan Egianus.

Halaman:
1 2
      
