4 Fakta Ibu Meninggal dan Anak Terluka di Depok, Diduga Perbuatan Anak Kandung

DEPOK - Warga Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad wanita paruh baya berinisial SW (43).

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Korban Diduga Dibunuh Anak kandung

Korban meninggal dunia diduga dibunuh di sebuah rumah pada Kamis (10/8/2023). Polisi menduga, pelaku adalah anak dari korban.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso menjelaskan bahwa dalam peristiwa berdarah tersebut, selain korban tewas, juga ada juga sorang pria berinisial BA (49) dan anak berinisial RA (23) yang mengalami luka-luka.

2. Ayah dan Anak Terluka di Kamar

"Ayah dan anaknya di dalam kamar (dalam kondisi terluka), dan langsung dievakuasi. setelah itu warga mengecek ke belakang dan ditemukan seorang perempuan yaitu istrinya dari yang punya rumah tersebut," kata Arief kepada wartawan di lokasi.

3. Sang Ayah Terluka di Kepala dan Tangan

Arief mengatakan dirinya sudah mengecek kondisi sang bapak yang luka pada bagian kepala dan tangan.

"Kalau untuk ibunya secara detail saya belum lihat karena langsung dibawa ke rumah sakit untuk autopsi," tambahnya.