INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Upaya Pembebasan Pilot Susi Air, Petugas Terhambat Medan dan Cuaca

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:01 WIB
5 Fakta Upaya Pembebasan Pilot Susi Air, Petugas Terhambat Medan dan Cuaca
KKB pimpinan Egianus Kogoya sandera Pilot Susi Air Kapten Philips (foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Petugas gabungan masih terus berupaya membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merhtens dari genggaman KKB kelompok Egianus Kogoya.

Namun medan yang sulit serta cuaca yang selalu berubah-ubah menghambat pasukan gabungan, dalam upaya pembebasan warga negara Selandia Baru tersebut. Berikut sejumlah faktanya:

1. Terhambat Medan dan Cuaca

“Upaya pencarian dan pembebasan pilot Susi Air terhambat dengan medan serta cuaca ekstrem yang berubah-ubah,” kata Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, Kamis (10/8/2023).

2. KKB kelompok Egianus Kogoya Kerap Berpindah Tempat

 

KKB kelompok Egianus Kogoya yang terus berpindah – pindah, di seputaran Nduga dan Lanny Jaya, sehingga aparat TNI Polri berusaha mempersempit ruang gerak, dan juga memutus bahan logistik yang akan mengalir ke kelompok tersebut.

      
